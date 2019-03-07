В сети появилась яркая фотожаба на празднование 8 марта в Украине

В сети шутят над поздравлениями женщин с 8 марта и над различной реакцией на такие поздравления.

Одна из "фотожаб" была опубликована на Facebook странице Евгении Кравчук, главы пресс-службы партии "УКРОП".

На "фотожабе" можно увидеть популярную в сети комбинацию ренессансной картины и подписи в виде современного диалога.

"С восьмым марта, Анжела Игоревна. – Не праздную. – Поздно, мы уже скинулись на тюльпаны", – говорится в подписи.

"Тру стори (правдивая история, – прим. ред.)", – прокомментировала "фотожабу" автор поста.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что 8 марта в Украине не должно быть выходным днем, а в будущем этот праздник изменит свой формат.