Боевики с Донбасса устроили массовое бегство в ЕС: в сети рассказали подробности

Жители оккупированных территорий Донбасса массово ездят на заработки на территорию Евросоюза пользуясь безвизом.

Об этом в Twitter сообщил блогер с ником Дебальцево online‏.

"Известно ли вам, что половина ДНР - на заработках в Польше по ещё украинским паспортам? Говорят, что те, кто в розыске СБУ, спокойно едут незамеченными через Рашку (Калининград). Кто знает подробности?" - написал он.

Мнения комментаторов в сети разделились. Однако многие подтвердили, что встречали многих жителей востока Украины на заработках в Европе. Пользователи также рассказали о некоторых схемах поездок боевиков заграницу.

"Да это и не секрет. Сейчас в дыре это очень актуальная тема. Многие делают биометрику и бегом на Загнивающий Запад. Самые популярные направления Польша и Чехия", "Подтверждаю. Близкий человек, который работал с такими в Польше говорил что их много. Есть люди, которые успели повоевать на стороне приказчиков, вовремя показаться или бежать и теперь работают за границей, кто-то легально, кто-то нет", - пишут в частности в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР признался, как грабил Донбасс под крики о войне.