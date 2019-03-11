Под Херсоном поймали дезертира, который служил оккупантам

В понедельник, 11 марта, под Херсоном правоохранители задержали украинского военнослужащего, который дезертировал на сторону оккупационных властей аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.

"34-летний мужчина проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины. После оккупации Автономной Республики Крым перешел на сторону агрессора, где проходил службу по контракту", - говорится в сообщении.

На данный момент военнослужащего передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинская разведка узнала об "охоте" на россиян-дезертиров на Донбассе.