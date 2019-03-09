РУС. | УКР.

суббота, 9 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 марта

15:05
Жалкое зрелище: в сети высмеяли "вкусные" фото из Керчи
15:01
​На Банковой проходит масштабная акция "Нацкорпуса" из-за хищений в Минобороны: фото и видео
14:46
Месть Порошенко: на Западе указали на масштабный план Кремля вернуть себе Украину
14:45
Запрет въезда в Украину одиозному австрийскому журналисту: появилось заявление СБУ
14:42
Где смотреть онлайн Шахтер - Карпаты: расписание трансляций
14:29
​Маршрутка легла на спину: появились первые фото и подробности смертельного ДТП под Львовом
14:24
"Укроборонпром" отреагировал на резкое заявление нардепа Билецкого по поводу громкого скандала
13:59
Прыгнул бы с моста: знаменитый тренер ярко высказался о вылете ПСЖ из Лиги чемпионов
13:57
Начальство связано с убийцей по кличке "Полоса": раскрыты новые детали изнасилования в тюрьме участника АТО
13:48
Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
13:36
Появились фото и подробности о комбате ВСУ, устроившем погром солдатам в "Десне"
13:21
В Киеве водители "воспитали" наглого виновника тройного ДТП: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жалкое зрелище: в сети высмеяли "вкусные" фото из Керчи

суббота, 09 марта 2019, 15:05

В оккупированном Россией Крыму организовали "масштабную" ярмарку, над которой посмеялись в сети.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. Анонсированная оккупантами ярмарка в районе школы им. Сердюка в Керчи представляет жалкое зрелище - палатка с куриными яйцами, палатка с мясной продукцией и два стола, на которых продают мед, чай и сухофрукты. Какая говень, такие и ярмарки", - написал он.

Пользователи сети высмеяли "яркое мероприятие".

Как сообщал "Апостроф", пользователей социальных сетей поразили фотографии из оккупированного Крыма, на которых заметно запустение полуострова.

Также в сети показали фото акции женщин в Крыму против оккупации полуострова 8 марта 2014 года.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Президент "М.С.Л." Георгий Ложенко: Это настоящий вызов, создавать, когда все разваливается

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: