Жалкое зрелище: в сети высмеяли "вкусные" фото из Керчи

В оккупированном Россией Крыму организовали "масштабную" ярмарку, над которой посмеялись в сети.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. Анонсированная оккупантами ярмарка в районе школы им. Сердюка в Керчи представляет жалкое зрелище - палатка с куриными яйцами, палатка с мясной продукцией и два стола, на которых продают мед, чай и сухофрукты. Какая говень, такие и ярмарки", - написал он.

Пользователи сети высмеяли "яркое мероприятие".

Как сообщал "Апостроф", пользователей социальных сетей поразили фотографии из оккупированного Крыма, на которых заметно запустение полуострова.

Также в сети показали фото акции женщин в Крыму против оккупации полуострова 8 марта 2014 года.