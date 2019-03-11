​Под Одессой нашли обезображенный труп мужчины: фото

В Одесской области в лесопосадке нашли тело молодого мужчины, объеденное животными.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Труп неизвестного мужчины был найден 8 марта недалеко от трассы Тарутино-Березино в лесополосе, расположенной в нескольких километрах от населенного пункта Березино и возле недействующего завода. Тело было сильно обглодано животными.

По предварительным данным, погиб молодой мужчина 18-30 лет, рост 160-170 см, волосы светло-русые, зубы целы. Смерть наступила около 10 дней назад.

Умерший был одет в куртку с капюшоном черного цвета с белой меховой подкладкой, свитер темно-синего цвета, футболку черного цвета с белыми буквами, джинсовые брюки синего цвета и носки серого цвета.

Причины смерти устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Как сообщал "Апостроф", 3 марта в Деснянском районе столицы был обнаружен труп 60-летней женщины.