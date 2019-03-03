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​В Киеве посреди леса нашли разлагающееся тело: фото с места ЧП

воскресенье, 03 марта 2019, 16:49

3 марта в Деснянском районе столицы был обнаружен труп 60-летней женщины.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующие снимки.

Тело было обнаружено сотрудниками конно-спортивного клуба в яме, в сотне метрах от ближайших домов на улице Ушицкой. В кармане умершей находился пакет с лекарствами. Погибшей было около 60 лет.

По словам правоохранителей, женщина скончалась больше трех дней назад. Тело находилось в скрученном состоянии на дне метровой ямы, которая осталась после вырубки корней дерева. При себе у нее не было никаких документов.

При предварительном осмотре следователи не обнаружили следов насильственной смерти. Но тело окоченело от холода и начало разлагаться. На место прибыла бригада скорой помощи, которая провела более детальный осмотр тела. Личность погибшей и обстоятельства смерти устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 25 февраля в Пуще-Водице во время утренней пробежки скончался 56-летний мужчина.

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