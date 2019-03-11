​Украину накроет циклон: в какие области придет непогода, опубликована карта

С понедельника, 11 марта, Украину накроет циклон, который принесет с собой штормовой ветер и дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Циклон, который катиться по северу, будет затрагивать нас дождями, а западные области даже снегом. На юге существенные осадки маловероятны, только в Запорожье пройдет дождь", - отметила Диденко.

По ее словам, температура в понедельник +4, +9 градусов, на юге +10 , +15 градусов.

Она также добавила, что холодной будет вся неделя.

"Вообще, неделя будет холодной, поэтому облегченные пальто прошлых теплых дней могут немного еще вернуться на красивые плечики с бантиками в шкафы", - уточнила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.