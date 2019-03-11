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Ветер с дождем и мокрый снег: опубликован прогноз погоды на начало недели

понедельник, 11 марта 2019, 04:27

Рабочая неделя в Украине начнется с облачной и дождливой погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 11 марта, ночная температура не превысит +6 градусов, а днем воздух прогреется до +11. Вместе с тем, почти по всей Украине будут идти дожди. Исключение составят лишь южные области страны. Кроме того, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег.

Кроме того, синоптики ожидают в понедельник сильный ветер, скорость которого местами будет достигать 15-20 м/с, а ночью на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

Во вторник, 12 марта, также будет прохладно. Ночная температура составит 0 градусов, а днем поднимется лишь до +2 +7 градусов. В Карпатах синоптическая ситуация будет еще хуже: температура ночью и днем будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза. Также возможен мокрый снег.

В Киеве неделя также начнется прохладно. В частности, в ночь на понедельник температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем - от +6 до +11 градусов. Погода будет облачной и дождливой.

Во вторник, 12 марта в столице будет еще холоднее: ночная температура упадет до 0, а дневная будет колебаться в пределах 2 +7 градусов.

Зато никаких осадков во вторник в столице не ожидается.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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