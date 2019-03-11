Умер выдающийся украинский дипломат: фото и биография

Стало известно о смерти выдающегося украинского дипломата Антона Бутейко.

Об этом в Facebook сообщил украинский дипломат Богдан Яременко.

"Умер посол Антон Бутейко. Дипломат и юрист, который много приложил к становлению украинской дипломатии, в частности, в выписке первых концептуальных внешнеполитических документов Украины. Убежденный евроатлантист и патриот. Вечная память!" – написал он.

Отметим, что Бутейко умер в воскресенье, 10 марта. Он - украинский дипломат, чрезвычайный и уполномоченный посол Украины, народный депутат Украины 2 созыва.

Как сообщал "Апостроф", 23 февраля, в возрасте 88 лет скончался известный украинский композитор, народный артист Украины Лев Колодуб.

Также в ночь на пятницу, 8 февраля, в Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.