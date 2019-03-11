​В Тернополе 13-летняя школьница устроила жесткое ДТП: фото

9 марта в Тернополе произошла ужасная авария, в результате которой серьезно пострадала 13-летняя девочка, которая была за рулем одного из авто.

Об этом сообщает местное издание "20 минут".

Авария произошла около 18.00 на ул. Бережанской. За рулем одной из машин была 13-летняя девочка, жительница села Почапинцы. Ее госпитализировали, водитель Volkswagen не пострадал.

Все детали аварии выясняет следственно-оперативная группа. Как сообщила дежурный врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, девочку доставили в областную детскую больницу с диагнозом кома неясного генеза.

Почему ребенок оказался за рулем и где его родители, выясняет полиция.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта в Киеве случилась смертельная авария с участием автомобиля Daewoo Lanos и троллейбуса №37.