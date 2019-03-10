В Киеве легковушка попала в смертельное ДТП с троллейбусом: фото и видео

В субботу, 9 марта, в Киеве произошла смертельная авария с участием автомобиля Daewoo Lanos и троллейбуса №37.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился на пересечении улицы Братиславской и Лесного проспекта около 19:50. Как сообщил водитель троллейбуса №37, он двигался по улице Братиславской в сторону Лесного проспекта. На перекрестке мужчина затормозил, чтобы дождаться зеленого сигнала светофора. Троллейбус "докатывался" до перекрестка со скоростью около 5 километров в час. В этот момент водитель троллейбуса почувствовал резкий удар. Когда мужчина вышел из кабины, то увидел, что в троллейбус сзади врезался автомобиль Daewoo.

Удар был такой силы, что передняя часть машины была почти полностью разрушена. В результате аварии погиб пассажир Daewoo, мужчина сидел на переднем сидении. Водителя и второго пассажира из искореженного автомобиля вырезали спасатели при помощи спецтехники. Обоих мужчин госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В момент столкновения в троллейбусе находились около 30 человек, но никто из них не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", также 9 марта, в Киеве на Позняках произошло ДТП с двумя легковыми авто.