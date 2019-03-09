В Киеве авто на скорости влетело в троллейбус: подробности и фото с места смертельного ДТП

В Киеве на пересечении Лесного проспекта и улицы Братиславской легковой автомобиль врезался в троллейбус.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел вечером 9 марта. В результате аварии погиб один человек.

"Предварительно, водитель легкового автомобиля на бешеной скорости влетел в троллейбус. Впереди сидящий пассажир погиб на месте от полученных травм, был зажат в машине. Водителя и второго пассажира срочно госпитализировали с тяжелыми травмами", - сказано в сообщении.

Также в сети опубликовали фото с места происшествия.

Как сообщал "Апостроф", также 9 марта, в Киеве на Позняках произошло ДТП с двумя легковыми авто.

Ранее пьяный подросток на машине отца устроил в Киеве серьезное ДТП с полицией.