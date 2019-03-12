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Известный украинец на ТВ довел до слез "культурную" россиянку, выступавшую в Крыму: сети впечатлило видео

вторник, 12 марта 2019, 08:13

Известный украинский телеведущий и блогер Андрей Карпов ("Полтава") заставил россиянку извинятся за ее отношение к аннексии Крыма.

В прямом эфире телеканала "Прямой" он объяснил ей последствия незаконного посещения полуострова.

Россиянка заявила, что "любит Украину", сказав при этом, что "Крым наш". Она призналась, что посещала оккупированный полуостров, выступая там на музыкальном конкурсе.

"Полтава" объяснил ей, что она может стать невъездной в страны ЕС после этого.

В свою очередь женщина испугалась возможных последствий и принялась извиняться и просить "не применять к ней санкции", так как очень хочет посещать другие страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети "затроллили" фото одиозного пропагандиста Кремля.

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