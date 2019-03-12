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Сколько стоит поесть в столовой Верховной Рады: свежие фото цен

вторник, 12 марта 2019, 12:25

Корреспондент "Апострофа" побывал в столовой Верховной Рады, где узнал, сколько за перекус платят народные избранники.

В обновленном меню стоимость стандартного набора на завтрак (бифштекс с яичницей, кофе и хлеб) обошелся почти в 90 гривен.

Интересно, что самым дорогим блюдом из меню является филе семги, запеченное с грушей. За такое блюдо депутатам приходится платить 207 гривен.

Стоимость обычного черного кофе в столовой 15 гривен, а за чай здесь просят 8 гривен 20 копеек.

На гарнир в меню на 12 марта депутатам предложены гречка, рис, капуста, фасоль и картошка. К этим блюдам предлагаются всевозможные мясные и овощные котлеты, рыба и курица.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть возмутило фото школьной выпечки, которую продают детям в одной из школ оккупированного Россией Крыма.

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