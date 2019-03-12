У Порошенко опровергли фейк с фото его "побега" в Житомире

Обсуждаемое в социальных сетях фото бегущего президента Украины Петра Порошенко после митинга в Житомире является фейком.

Об этом 12 марта в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Классический фейк, когда фото подрезают", - написал Цеголко.

Также Цеголко опубликовал полное фото, на котором видно, что Порошенко не убегает, а идет общаться с участниками митинга.

Изначально в сети обсуждали это фото:

Тогда в СМИ сообщили, что президент "убежал" со своего предвыборного митинга в Житомире, после того, как местные жители довольно холодно его встретили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 10 марта в Черкассах задержали двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре города, которые произошли в субботу во время выступления президента Украины Петра Порошенко.