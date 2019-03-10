Столкновения в Черкассах: в полиции заявили о важном задержании

10 марта в Черкассах задержали двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре города, которые произошли в субботу во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает полиция Черкасской области, открыты два уголовных производства.

"Сегодня, 10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах, - задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

Как сообщил представитель Черкасского Нацкорпуса Константин Мирошниченко, полиция задержала главу черкасской областной организации партии Дмитрия Кухарчука и других активистов Нацкорпуса.

"Приняли жестко, разбили автомобили, сейчас проводят обыски без свидетелей", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта, во время акции "Нацкорпуса" из-за скандала с хищениями в Минобороны, произошли столкновения активистов с представителями полиции в Киеве.