В России детей и взрослых снова кормили блинами с лопаты: опубликовано видео

В российском городе Салехард людей во время празднования Масленицы накормили блинами с лопаты.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

На видео видно, что блины готовили прямо на лопатах на мангале. При этом желающих попробовать традиционное блюдо Масленицы было хоть отбавляй.

"Старинный русский обычай. На открытом огне даже уха лучше получается", - сказал мужчина, жаривший блин на лопате.

Гости мероприятия при этом расхвалили блюдо, заявив, что блины вкуснее, чем дома.

Напомним, что это не первый раз, когда в России людей кормили блинами с лопат. Аналогичный случай произошел в 2015 году в Ставрополе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в российском Владимире 8 марта на одной из масленичных праздничных площадок скончался мужчина средних лет, который принимал участие в конкурсе по поеданию блинов.