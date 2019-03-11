​Сеть взорвало новое видео блинной забавы в России

Жители Нижнего Новгорода (Россия) на Масляную придумали "интересные" забавы с блинами.

Соответствующее видео публикует 2ch/Двач в Telegram-канале.

"Лопаты - прошлый век. В Нижнем Новгороде из избы бросали блины в толпу, которая их пыталась поймать", - говорится в сообщении.

На видео видно, как голодная толпа визжит и прыгает, пытаясь поймать странное "угощение". "Ребята, блины полетели!", - кричит голос за кадром.

Как сообщал "Апостроф", в российском Владимире 8 марта на одной из масленичных праздничных площадок скончался мужчина средних лет, который принимал участие в конкурсе по поеданию блинов. Возможной причиной смерти могло стать то, что конкурсант подавился блином.

Ранее в России на Масленицу сожгли очень "оригинальное" чучело.