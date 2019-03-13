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В сети показали документы по ликвидированному боевику "Антифашисту"

среда, 13 марта 2019, 16:24

В сети показали фото и документы погибшего в 2014 году на Донбассе боевика ДНР родом из Архангельской области России.

Соответствующие снимки опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Антифашист" Данила Попов. Убит в Украине... Документы о смерти, похоронен в г. Онега Архангельской области", - написал он.

Согласно свидетельству о смерти, российский наемник погиб 18 сентября 2014 года в селе Дмитровка Донецкой области. Судя по страницам в соцсетях, Попов являлся сторонником неонацизма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото погибшего в 2015 году боевика ДНР родом из Омска, который подорвался на мине на Донбассе.

Также стало известно, что семьям боевиков приказали молчать об огромных потерях на Донбассе.

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