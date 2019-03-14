Опубликованы документы и фото наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе

В сети показали фото погибшего в 2015 году боевика ДНР родом из Омска, который насмерть подорвался на мине на Донбассе.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Рашист Юрий Сихвардт (1985, Омск/Йюхен) убит 01/12/15 #груз200. Что характерно, успел в Германии отслужить в армии", - подписала фото ликвидированного боевика блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали месячный улов "бригады 200" у боевиков на Донбассе.

Помимо этого, также ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе, которые не скрывают даже сами оккупанты.

Также стало известно, что семьям боевиков приказали молчать об огромных потерях на Донбассе.

А боевики ДНР отправили на подвал бывшего соратника Януковича.