В сети показали плачевную разруху у "хозяйственников" на Донбассе

В сети показали фото разрухи в прифронтовом Лисичанске Луганской области.

Снимки опубликовал в Twitter известный журналист Денис Казанский.

"Гуляю по Лисичанску - какой же тут кромешный п**дец с дорогами. Ямы выше щиколотки, какие-то грязевые наслоения. В одном месте в огромной дыре посреди улицы натурально, как в окопе, прятался голубь. Не помню такого ужаса где-то ещё. Самая дичь у "хозяйственников", как всегда", - написал он.

В свою очередь другие пользователи сети также принялись делиться своими фото Лисичанска. Также комментаторы принялись обвинять в разрухе бывших представителей Партии регионов, которые находятся у власти в городе более 10 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в в сети показали грустные фото города на оккупированном Донбассе.