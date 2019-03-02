Жизнь "бурлит": в сети показали грустные фото города на оккупированном Донбассе

В сети показали фото пустующих улиц оккупированной боевиками ДНР Горловки Донецкой области.

Фотоотчет опубликован в Facebook в сообществе Nova Gorlivka.

"Горловка. И от края и до края, жизнь бурлящая такая... Все на КПВВ Майорск?" - сказано в сообщении.

Напомним, на линии разграничения на Донбассе на пунктах пропуска продолжают скапливаться огромные очереди из людей, выезжающих за пределы оккупированной территории.

В огромных очередях на пунктах пропуска на Донбассе нередки случаи смерти пенсионеров. В частности, 7 февраля, в Донецкой области на контролируемом боевиками ДНР блокпосту умер доктор медицинских наук Юрий Крюк

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фильм про горячую точку на Донбассе.