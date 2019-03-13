Военные обойдутся: разгорается новый скандал вокруг экспресса Киев-Борисполь

Несмотря на имеющиеся льготы, проезд на экспресс-поезде по маршруту Киев-Борисполь для участников боевых действий на Донбассе остается платным.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Александр Рудоманов.

По его словам, поезд Киев-Борисполь считается региональным.

"Согласно действующему законодательству, участники боевых действий имеют бесплатный проезд 1 раз в два года ("туда" и "обратно") или проезд 1 раз в год ("туда" и "обратно") с 50% скидкой стоимости проезда во внутреннем сообщении. Почему этот вопрос важен? Кроме уважения к нашим воинам, в аэропорту Борисполь, например, проходят службу пограничники, которые сдерживали агрессора. Им ежедневно нужно ездить или автобусом бесплатно - а это пробки, стоячие места или по железной дороге: быстро и по графику. Если поездом, то получается 160 грн туда обратно", – пишет Рудоманов.

На данный момент, блогер ждет официального ответа на посланную им докладную.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", нацполиция расследует уголовное дело по факту растраты и присвоения 20,44 млн грн в ходе строительства железнодорожного экспресса между Киевом и столичным аэропортом "Борисполь".