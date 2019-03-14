Боевики на Донбассе выпустили монеты с портретом Захарченко: в сети показали фото

Боевики на оккупированном Донбассе выпустили памятные монеты с изображением убитого главаря ДНР Александра Захарченко.

Об этом сообщают на странице "Донецк LIVE" в социальной сети Twitter.

Монеты выпустил так называемый "Центробанк ДHP" в 2019 году. На них изображен портрет бывшего главаря ДНР Александра Захарченко, которого убили, а также дата его рождения и смерти - 1976-2018 года.

Кроме этого, в сообществе опубликовали снимок блока марок, выпущенных почтой ОРДЛО 22 февраля 2019 года. Серию назвали "Oни были пеpвыми", там разместили пopтреты убитых боевиков: Захарченко, "Гиви" и "Mотopолы".

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли выпуск в России монеты в честь аннексии Крыма с изображением Керченского моста.