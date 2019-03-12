В сети высмеяли выпуск в России монеты с Керченским мостом: фото

В сети высмеяли выпуск в России монеты в честь аннексии Крыма с изображением Керченского моста.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Лентач.

"Рубрика "Два мира - два Шапиро". В Великобритании выпустили памятную монету номиналом в 50 пенсов в честь Стивена Хокинга с изображением черной дыры, изучением которых он занимался. В России выпустили памятную пятирублевую монету в честь пятилетия присоединения Крыма", - говорится в подписи к фото монеты.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", пользователей социальных сетей поразили фотографии из оккупированного Крыма, на которых заметно запустение полуострова.

Также в сети показали фото акции женщин в Крыму против оккупации полуострова 8 марта2014 года.