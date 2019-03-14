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Главарю ЛНР пророчат судьбу Плотницкого: в сети указали на интересный момент

четверг, 14 марта 2019, 09:51

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что главарь боевиков так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник вскоре покинет занимаемую "должность".

Как говорится в сообщении пользователя "ЛНР (Колывано - Бджолария), это связано с болезнью главаря террористической организации.

"К вечеру понесли новые слухи по Луганску. Якобы, завтра Леня заявит о своей отставке по болезни, приемник Владик Дейнего (Ракетчик Станичанский). Завтра все и узнаем. Хотя, Колывана в отставку отправляли аж 2,5 года, но все таки отправили, благодаря Корнету. А Леню только 2 месяца", - говорится в сообщении от 13 марта.

Под постом пользователи отмечают, что Пасечник "пробил очередное дно".

"Ему сдали процветающую республику, а он за месяц все просрал, козлик отпущения", "А судьба всех этих нынешних ублюдков неинтересна и практически полностью известна, осталось им совсем недолго. Так что жаба не лучше подобных", "Если такое вдруг и случится, по крайней мере у меня нет такой инфы, то это будет просто невероятное дно. Это же дебил полный", - пишут комментаторы.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, кого Кремль может прислать на замену смертельно больному главарю ЛНР Леониду Пасечнику.

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