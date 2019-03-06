Куриный маршал: в сети высмеяли видео с заявлением главаря ЛНР

В сети высмеяли заявление главаря боевиков ЛНР Леонида Пасечника, который предложил "организовать точки по реализации курицы" на оккупированной части Луганской области.

Соответствующее видео было опубликовано на странице "ЛНР (Колывано-Бджолария)" в Twitter.

"Нам необходимо организовать на территории каждого района точки по реализации нашей курицы", - заявил боевик.

Пользователи с юмором отнеслись к заявлению Пасечника и высмеяли его слова.

"Лучше наркоту пусть толкает... вымрут быстрее", "Новый куромаршал", "Комично смотрится Пасечник с такими приказами и грозным видом...", "Сказал "...нашей курицы" - это какую курицу он имел в виду, ту что с двумя головами?", "Ну что Вы, это "наши куры" - с высокой социальной ответственностью... сами "реализовываться" будут, и денежки сами куда нужно побегут...", - пишут они под постом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на оккупированной территории Донбасса распространяются слухи о смертельной болезни главаря ЛНР Леонида Пасечника.