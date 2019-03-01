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​Россия ищет замену главарю ЛНР: появились интересные детали о возможных кандидатах

пятница, 01 марта 2019, 13:24

Стало известно, кого Кремль может прислать на замену смертельно больному главарю ЛНР Леониду Пасечнику.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что главарь боевиков террористической организации ЛНР Леонид Пасечник смертельно болен. Ранее он перенес операцию на сердце. По словам источника, Пасечнику медики "дали максимум шесть месяцев".

"Рассматривают несколько кандидатур. Не удивлюсь, если Плотницкий вернется. Может быть и Дейнега ("министр иностранных дел" террористов ЛНР, - ред.). Все решения тут принимаются с боем курантов", - сказал собеседник.

По его словам, на местных телеканалах в прямом эфире Пасечника вообще не видно.

Другой источник добавил, что с приходом Пасечника в городе ситуация стала значительно хуже.

"Дорог нет, гололед сильный, сплошной каток, идти невозможно, нет даже песка", - уточнил он и добавил, что в центр Луганска боевики специально выгоняли военную технику, чтобы "хоть немного его расчистить".

Как сообщал "Апостроф", ранее ранее главарь ЛНР выдал феерическую речь про Украину и "кровавого" Порошенко.

Также ранее Пасечник устроил показуху с украинским грузовиком.

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