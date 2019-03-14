Советник руководства МВД вымогал крупную взятку: фото задержания посредника в Киеве

Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой подозревают советника руководства Министерства внутренних дел в вымогательстве взятки.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника тридцать тысяч долларов США от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращении следственных действий в рамках начатого производства", – утверждается в сообщении.

Правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас происходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела.

Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

По информации издания "Украинская правда", в вымогательстве 30 тысяч долларов взятки подозревают первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо", бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.

"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали в ведомствах.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

На сайте МВД отсутствует информация о Корже с конца 2017 года, данных о его увольнении нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Ровно командир одной из воинских частей попался на взятке в 10 тысяч долларов.