В СБУ заявили о срыве заказного убийства бизнесмена из Херсона: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсонской области, задержав организатора преступления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья, подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградщины. Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти ста тысяч долларов США. После получения всей суммы, предпринимателя планировалось убить.

"Во время операции, сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере сорока тысяч американских долларов", - сказано в сообщении.

В СБУ также заверили, что все участники организованной группировки были установлены.

Задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ задержала российского шпиона из команды Кернеса.