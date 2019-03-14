РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

14 марта

19:17
​"Нафтогаз" порадовал украинцев неожиданным заявлением о цене на газ
19:12
В Киеве в час пик случилось новое ЧП с трамваем: фото
19:05
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты
19:02
Украинские биатлонисты финишировали в первой пятерке в одиночной эстафете чемпионата мира
18:47
Динамо - Челси: стартовые составы
18:45
На Youtube заблокировали все видео Зеленского: что происходит
18:22
Украинские патриоты посетили в Донецке могилу героя, убитого сепаратистами: фото
18:04
​В Украине пояснили, кто разгоняет истерию вокруг вакцинаций и в чем ошибаются антипрививочники
18:00
Гороскоп на завтра: неожиданные новости у Водолеев и приключения у Скорпионов
17:51
Порошенко уволил главного разведчика Украины
17:42
Большинство кандидатов в президенты провалили тест на популизм - "Наш край"
17:32
В ООН озвучили важную деталь по пленным украинским морякам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские патриоты посетили в Донецке могилу героя, убитого сепаратистами: фото

четверг, 14 марта 2019, 18:22

В среду, 13 марта, в годовщину гибели Дмитрия Чернявского, Героя Украины, которого посмертно зачислили в Небесную сотню, его могилу на оккупированной территории посетили украинские патриоты.

Об этом сообщает издание "Факты".

"Передайте привет всем-всем нашим там — на мирной территории Украины. И скажите, что мы ждем их домой. Ждем с победой", – попросили люди, которые продолжают ухаживать за могилой Дмитрия Чернявского и каждый год приносят к ней цветы. По словам участников донецкого сопротивления, проживающих на оккупированной территории, больше ухаживать за могилой некому.

Мало кто из оставшихся в оккупации знает, где могила Чернявского, потому что похоронен Дмитрий под чужой фамилией. Как отмечается, хоронили его с пониманием того, что на Донбасс надвигается война, а украинская армия в тот момент не могла противостоять мощной армии страны-агрессора.

"Родителям Дмитрия, которых тогда вывезли из региона (они и поныне проживают во Львове), мы традиционно выслали фотоотчет. Торжественных речей не произносили, стихов не читали, чтобы не привлекать внимания. Такая могила здесь не одна. На разных кладбищах есть и могилы добровольцев, погибших в 2014—2015 годах. Большинство из них предусмотрительно хоронили не под их настоящими фамилиями, если они были известны врагам, чтобы могилы не подверглись поруганию. У некоторых погибших героев родственники проживают на мирных территориях, поэтому за их могилами ухаживают такие же, как мы. Те, кто в силу разных причин остался здесь. Хотя зачем объяснять причины? Наш дом здесь. А эта земля — Украина. И мы живем надеждой на то, что эти территории освободят", – рассказали журналистам донецкие патриоты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбассе обнаружили могилу гражданина Америки Уильяма Пола Рейли, который бесследно пропал после приезда в РФ весной 2015 года.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии - эксперт по Альянсу

Родила, задушила и выбросила: как остановить матерей-убийц в Украине

Когда вернется тепло: синоптики рассказали о погоде на неделю

"Гори, патриархат!": какая боль скрывается за Маршем женщин 8 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: