Украинские патриоты посетили в Донецке могилу героя, убитого сепаратистами: фото

В среду, 13 марта, в годовщину гибели Дмитрия Чернявского, Героя Украины, которого посмертно зачислили в Небесную сотню, его могилу на оккупированной территории посетили украинские патриоты.

Об этом сообщает издание "Факты".

"Передайте привет всем-всем нашим там — на мирной территории Украины. И скажите, что мы ждем их домой. Ждем с победой", – попросили люди, которые продолжают ухаживать за могилой Дмитрия Чернявского и каждый год приносят к ней цветы. По словам участников донецкого сопротивления, проживающих на оккупированной территории, больше ухаживать за могилой некому.

Мало кто из оставшихся в оккупации знает, где могила Чернявского, потому что похоронен Дмитрий под чужой фамилией. Как отмечается, хоронили его с пониманием того, что на Донбасс надвигается война, а украинская армия в тот момент не могла противостоять мощной армии страны-агрессора.

"Родителям Дмитрия, которых тогда вывезли из региона (они и поныне проживают во Львове), мы традиционно выслали фотоотчет. Торжественных речей не произносили, стихов не читали, чтобы не привлекать внимания. Такая могила здесь не одна. На разных кладбищах есть и могилы добровольцев, погибших в 2014—2015 годах. Большинство из них предусмотрительно хоронили не под их настоящими фамилиями, если они были известны врагам, чтобы могилы не подверглись поруганию. У некоторых погибших героев родственники проживают на мирных территориях, поэтому за их могилами ухаживают такие же, как мы. Те, кто в силу разных причин остался здесь. Хотя зачем объяснять причины? Наш дом здесь. А эта земля — Украина. И мы живем надеждой на то, что эти территории освободят", – рассказали журналистам донецкие патриоты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбассе обнаружили могилу гражданина Америки Уильяма Пола Рейли, который бесследно пропал после приезда в РФ весной 2015 года.