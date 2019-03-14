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В Украину идет северный циклон: названы области, в которых пройдут дожди и снегопады

четверг, 14 марта 2019, 12:30

В ближайшие дни в Украину придет северный циклон, который в некоторых областях отметится дождем и мокрым снегом.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"В субботу, 16 марта, северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды - дожди и сильный ветер. Лишь восточные области воздержатся от осадков и штормового ветра. В воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится - будет сухо и потеплеет до +10 +15 градусов, на Западе до +14 +20 градусов", - рассказала она.

Что касается пятницы, 15 марта, то в этот день дожди пройдут в западных областях, а мокрый снег накроет Луганскую и Харьковскую области.

"Однако на большей части Украины будет сухо, даже солнечно. Температура воздуха ночью будет крутиться около нуля, на востоке до 2-4 градусов мороза, завтра днем ожидается +5 +12 градусов, на востоке будет еще холоднее, +1 +5 градусов. В Киеве 15 марта - сухо, солнечно и умеренно тепло, +8 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.

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