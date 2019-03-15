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Точность и мощь: появилось яркое видео учений украинских военных в Азовском море

пятница, 15 марта 2019, 11:44

Украинские военные провели мощные учения в Азовском море.

Соответствующее видео опубликовано на странице Операции объединенных сил в Facebook.

По легенде, украинским кораблям было необходимо отбить воздушное нападение кораблями при поддержке авиацией, а также отработать ведение огня штатного вооружения кораблей по надводной цели. Уточняется, что учения прошли успешно.

При этом, во время учений украинские корабли также отработали выполнение маневров и построение в различные боевые строи - ордер противовоздушной обороны, походный строй кильватера, боевой строй фронта.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные провели в зоне ООС на Донбассе проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии "Смерч". Также украинские военнослужащие отработали в Азовском море отражение вражеского нападения с моря.

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