Точность и мощь: появилось яркое видео учений украинских военных в Азовском море

Украинские военные провели мощные учения в Азовском море.

Соответствующее видео опубликовано на странице Операции объединенных сил в Facebook.

По легенде, украинским кораблям было необходимо отбить воздушное нападение кораблями при поддержке авиацией, а также отработать ведение огня штатного вооружения кораблей по надводной цели. Уточняется, что учения прошли успешно.

При этом, во время учений украинские корабли также отработали выполнение маневров и построение в различные боевые строи - ордер противовоздушной обороны, походный строй кильватера, боевой строй фронта.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные провели в зоне ООС на Донбассе проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии "Смерч". Также украинские военнослужащие отработали в Азовском море отражение вражеского нападения с моря.