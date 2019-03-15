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В Крыму убивают украинского узника Кремля

пятница, 15 марта 2019, 12:46

Российские оккупанты в аннексированном Крыму планомерно убивают украинского политзаключенного Эдема Бекирова в СИЗО.

Об этом в Facebook заявила его дочь, Элеонора Бекирова.

"Как мы и предполагали ранее, инсулин который колят папе - не работает, а наоборот влияет пагубным образом на его здоровье. После вчерашней инъекции, у него распухла нижняя губа. Пришлось вызывать врача с медсанчасти, чтобы он сделал противоаллергический укол. По словам адвоката, состояние здоровья отца ухудшается! У отца появился сильный кашель, отдышка, ему стало тяжелее дышать. Спит сидя. Сахар по-прежнему высокий", - написала она.

Она также обвинила местных врачей в бездействии и безразличии.

Напомним, что это не первый случай наплевательского отношения медперсонала Симферопольского СИЗО к Бекирову. Как сообщал "Апостроф", до этого к схваченному и заключенному в оккупированном Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет сахарным диабетом, врачи не приходили почти две недели.

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