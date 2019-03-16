Бабаевский червячок: в Крыму показали российский шоколад с живностью

В сети активно обсуждают публикацию, на которой житель оккупированного Крыма показал российский шоколад с необычным "сюрпризом".

На снимке, опубликованным в Twitter пользователем RoksolanaToday&Крым, видно, что внутри шоколадки ползают червяки.

"Куплено в Севастополе. Бабаевский червячок", - гласит подпись под публикацией.

Фотографию активно комментируют пользователи социальной сети.

"Полноценный обед. Мясо и десерт. А потом , с большой вероятностью, еще и полная очистка организма. Так что почти ихтамнетовский сухпай", "Это сюрприз", "Вернись бегом и доплати за мясо!!!", "Мяско гардемаринам, мням", - пишут под публикацией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали фото из киевского супермаркета, где покупателям предлагают приобрести испорченный товар.