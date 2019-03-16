Хвастливая россиянка раскрыла данные о муже-военном, принимавшем участие в захвате Крыма: фото

В сети появились очередные доказательства того, что в захвате Крыма принимали участие российские военнослужащие.

Так, в социальных сетях появились данные данные о военном 76-го ремонтно-восстановительного батальона Дмитрии Ткаленко, который участвовал в операции захвата Крыма. Данные в сеть "слила" его супруга, сообщает Inform Napalm.

Первые армейские снимки появились в альбоме соцсети “Одноклассники” в июле 2013 года. А весной 2014 года в альбоме Ткаленко уже публиковал фотографии, сделанные в Крыму.

Позже в соцестях супруга военного опубликовала фото его медали “За возвращение Крыма” и наградное удостоверение к ней. Впоследствии эти фото были удалены.

Кроме того, участие в операции по захвату полуострова принимал Ткаленко-старший.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России заявили, что украинская власть Крыма в течении 25 лет разрушала экономику полуострова, потому должна компенсировать потери.