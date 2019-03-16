​Игрался с гранатой: под Одессой произошло смертельное ЧП, фото

16 марта в одном из сел Захаровского района Одесской области один человек погиб и еще один получил травмы в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Происшествие произошло около 10 утра в частном доме. Пострадавшие - двое братьев. 31-летний мужчина погиб, 28-летнему оказали медицинскую помощь и он вернулся домой.

"По словам раненого, взрыв произошел, когда брат "играл" с гранатой. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Во время осмотра изъяты осколки взорвавшейся гранаты. Кроме того, в домовладении обнаружена неповрежденная граната РГД-5, а также снаряды и тротил", - сообщили в полиции.

По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта в городе Чугуеве Харьковской области результате взрыва гранаты в частном доме пострадали два человека - мужчина и женщина.