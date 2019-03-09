​В Харькове прогремел взрыв: появились первые фото ЧП с пострадавшими

8 марта в городе Чугуеве Харьковской области результате взрыва гранаты в частном доме пострадали два человека — мужчина и женщина.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Взрыв в доме по улице Осиновская произошел примерно в 21.30. Полицию вызвали соседи. Как оказалось, по указанному адресу проживает 46-летняя женщина и ее 26-летний сын. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.

Оказалось, что 8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь и во время застолья сын продемонстрировал матери гранату. Мужчина уронил боеприпас на пол, раздался взрыв. Потерпевшая женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние здоровья другого пациента удовлетворительное.

Эксперты полиции изъяли фрагменты гранаты "Ф-1", правоохранители установят место приобретения и цель хранения боеприпаса. Следователи квалифицировали данное происшествие по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщал "Апостроф", 28 февраля на Оболони в Киеве раздался громкий взрыв.