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На полигоне под Киевом подорвались двое военных: первые подробности

четверг, 21 февраля 2019, 17:45

В четверг, 21 февраля, на полигоне в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета двое военнослужащих срочной службы Вооруженных сил Украины получили ранения.

Об этом сообщается на Facebook странице "72 ОМБр им. Черных Запорожцев".

Предварительная причина происшествия – нарушение мер безопасности.

"Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины и им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", – говорится в сообщении.

По данному факту назначено служебное расследование.

"Хотим еще раз подчеркнуть не трогать неизвестные и подозрительные предметы на военных полигонах. Это несет опасность!", – предупреждают военные.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате взрыва, который произошел во время разминирования боеприпасов в Донецкой области в субботу, 18 февраля погиб работник ГСЧС Донецкой области.

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