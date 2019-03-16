Крымчане против оккупантов: в сети показали фото антироссийских листовок на улицах Ялты

В оккупированной Ялте к годовщине аннексии Крыма появились листовки, на которых написано "Я отзываю свою подпись с референдума".

Об этом говорится в сообщении пользователя Wasily Crimea ‏в Twitter.

"В одной из ялтинских ФБ-групп запостили фотки с текстом, что, дескать, "весь город в таких листовках". Оригинальная публикация мне недоступна (там закрытая группа), фотки взял из репоста. Кстати,автора оригинального поста, похоже,уже забанили на ФБ", - гласит подпись под публикацией.

"Читатель прислал вариант чуть крупнее, здесь уже получилось увеличить текст и сделать его читабельным. Занятно, что текст почти без ошибок, но бЕндеровцев написали через "е" (если только не специально)", - добавил автор публикации.

В комментариях пользователи отмечают, что это может быть фейком.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети активно обсуждают публикацию, на которой житель оккупированного Крыма показал российский шоколад с необычным "сюрпризом".