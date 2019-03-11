Неадекват устроил побоище в поезде "Киев-Одесса"

В поезде "Интерсити" №763 сообщением Киев-Одесса неадекватный пассажир избил проводника.

Об этом сообщает заместитель начальника департамента ПАТ "Укрзализныиця" Александр Красноштан на своей странице в Facebook.

В поезде "Укрзализныци" мужчина напал на стюарда и побил его. В результате проводник получил травму ушной раковины и лица - его госпитализировали в больницу.

"Полиция сработала четко - на станции Козятин злоумышленник задержан. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы негодяй был наказан по закону. Но проанализируем, почему это случилось? А произошло это потому, что в поездах отсутствует сопровождение полиции. Соответственно, злоумышленники чувствуют свою безнаказанность и творят что угодно", - написал Красноштан.

По его словам, "Укрзализныця" получает на запросы из МВД только отписки.

"Зато Нацполиция предлагает купить у них услуги охраны. Но на сегодняшний день не нужно ничего и никого охранять - необходимо обеспечить общественный порядок в пассажирских поездах, которые по определению являются публичным местом. Поэтому для предотвращения таких ситуаций необходимо срочно обеспечить общественный порядок в пассажирских поездах силами Национальной полиции/национальной гвардии", - резюмировал начальник департамента.

В комментариях министр инфраструктуры Владимир Омелян и пассажиры поддержали позицию "Укрзализныци".

Как сообщал "Апостроф", ранее на Волыни на ходу загорелся пассажирский поезд.