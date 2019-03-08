Пассажирский поезд "Укрзализныци" попал под "обстрел": фото и подробности инцидента

В поезде "Укрзализныци" неизвестные выбили камнями окна в вагонах.

Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на информацию от заместителя директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александра Красноштана.

Инцидент произошел около 02:00 с поездом № 133/134 сообщением Ивано-Франковск-Николаев. В это время поезд подъезжал к станции "Бердичев".

"Поврежденные вагоны. В четвертом вагоне выбиты окна в тамбуре, а в пятом, купейном вагоне, выбиты окна в коридоре. На станции "Бердичев" механик поменял окна, чтобы люди комфортно добрались своих городов", - отметил Красноштан.

По его словам, несмотря на этот инцидент задержки поезда не было. Пострадавших также нет. Но представитель "Укрзализныци" объяснил, почему опасны такие действия.

"Это не просто хулиганство. Такие действия несут угрозу безопасности движения, безопасности пассажиров и работников "Укрзализныци", поэтому они жестко придраться. К сожалению, такие случаи бывают. Задержания были, предусмотрены серьезные наказания за такие действия, потому что это не просто хулиганство. Это классифицируется как незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта", - пояснил Александр Красноштан.

Кроме этого он добавил, что чаще к таким действиям прибегают подростки, а наказание несут их родители.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Волыни на ходу загорелся пассажирский поезд.