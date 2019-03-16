​Под Кривым Рогом толпа арматурой жестоко избила строителей: фото жертв с переломами

Под Кривым Рогом жестоко избили двух строителей за якобы некачественно выполненные работы. Пострадавшие находятся в больнице с множественными переломами конечностей и травмами.

Об этом сообщает "Обозреватель", публикуя соответствующие снимки.

Родные пострадавших, Александра Рязанова и Виктора Бортуаля, говорят, что заказчиком избиения может быть человек, которому они ранее строили дом.

"Года три назад муж и его напарник построили этому человеку дом. За работу он расплатился, никаких претензий не предъявлял. Однако через полгода он заявил, что работа ему не нравится. И начался прессинг по переделкам. Конфликта не хотелось, хотя все понимали, что это делается специально. Все претензии были исправлены за наш счет – материалы, работа. Сумма составила 110 тыс грн. Причем если бы он сказал, что что-то лопнуло или сломалось. А то просто не нравится и все", – рассказала нам супруга пострадавшего Александра Рязанова – Юлия Бондарец.

Строители предложили заказчику пригласить независимых экспертов, чтобы выяснить, все ли правильно они сделали. Он не захотел.

"Тогда мы сами позвали экспертов, но и от них он отказался. Этот человек в Кривом Роге имеет неоднозначную репутацию, его боятся. Мы также не хотели конфликтов и решили, что каждую найденную им недоделку мы оплатим", – говорит Юлия.

По ее словам, они отдали 20 тысяч гривен за недоделку, которую якобы обнаружил хозяин. Но человек не успокаивался и стал требовать деньги непонятно за что. Суммы назывались разные, то 300 тысяч гривен, то 20 тысяч долларов, то 80 тысяч долларов. Затем стали поступать угрозы.

По словам жены одного из пострадавших, это уже не первое нападение на ее мужа. Год назад на мужчину напали в подъезде дома, где он живет. Мужчина тогда получил черепно-мозговую травму. Но полиция отказалась связываться со скандальным жителем и ситуация сошла на нет. Но угрозы продолжали поступать.

Во второй раз нападение произошло 6 марта. Александру позвонил незнакомый человек, представился фермером Олегом и предложил построить ему два дома. Они договорились о встрече на следующий день, правда, ехать нужно было за 40 км от Кривого Рога, в село Новомарьяновка. На трассе Александра и его напарника, 60-летнего Виктора Бортуаля встретил "сын" фермера и привез к полуразвалившейся хате.

"Они стали обходить дом. Этот "сын" говорит, что, мол, стены нужно обложить кирпичом. На что муж отвечает, мол, тут не обкладывать надо, а валить и строить новый.

"Ну, сейчас и будем валить", – сказал этот молодой человек. Тут выскакивают семеро в балаклавах, с металлическими прутами, брызгают им в лицо газом и начинают избивать. Разбили телефоны, вытащили видеорегистратор из машины, прокололи колеса. Муж даже не помнит, кто из них пришел в себя первым", – пояснила Юлия.

У Александра Рязанова открытый перелом руки, травмирована нога. У Виктора Бортуаля сломана рука и нога, перебиты кисти рук, восемь дырок в голове, в двух местах переломана челюсть. Мужчины как-то смогли добраться до ближайшего дома и попросили позвонить родным.

Как сообщили в местной полиции, по факту происшествия открыто дело по ч. 1 ст. 122 УК Украины – нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Как сообщал "Апостроф", водитель маршрутки №825 Киев-Боярка избил пассажира, которые сделал ему замечание из-за того, что не получил сдачу.