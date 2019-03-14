РУС. | УКР.

пятница, 15 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

23:59
Корабль из Украины устроил ЧП в Керченском проливе: первые подробности
23:52
На Донбассе ликвидирован "Хулиган" и его боевая подруга: опубликованы фото
23:32
Под Киевом иностранец устроил смертельное ДТП на переходе: фото
23:07
Под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира за кипиш из-за сдачи: фото
23:04
Убийство сотрудника АП в Киеве: подозреваемый оказался иностранцем
22:38
Бесхарактерные амебы: соцсети высмеяли разгромное поражение Динамо в Лиге Европы
22:37
Под Киевом произошло вооруженное ограбление ювелирки: первые фото и видео
22:18
Динамо - Челси: видео голов
22:09
На Донбассе ликвидирован боевик "Болик": опубликованы фото
22:05
Быки, до свидания: испанский клуб выбросил россиян из Лиги Европы
21:59
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси и вылетело из Лиги Европы: видеообзор
21:40
В Житомире педофил изнасиловал ребенка: фото извращенца
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира за кипиш из-за сдачи: фото

четверг, 14 марта 2019, 23:07

Водитель маршрутки №825 Киев-Боярка избил пассажира, которые сделал ему замечание из-за того, что не получил сдачу.

Об этом сам пострадавший рассказал сообществу "Киев оперативный".

По словам мужчины, инцидент произошел еще 7 марта около 21:30, когда он возвращался с работы. Почему все время после избиения мужчина молчал, неизвестно.

"Хотел бы предупредить людей, чтобы были аккуратней в 825 (Киев-Боярка) маршрутке. Дело в том, что там меня побил водитель маршрута за то, что я поднял кипиш по поводу сдачи , которую не получил", - рассказал мужчина, опубликовав фото с последствиями избиения.

Он также рассказал, что сейчас находится в областной клинической больнице с "челюстно-лицевой" травмой.

"Состояние тяжелое", - отмечает пострадавший.

При этом он не уточняет, как и где происходила драка, реагировали ли на избиение другие пассажиры, а также – написал ли он заявление в полицию на водителя.

В свою очередь пользователи сети также не спешат верить мужчине на слово, отмечая, что ситуация странная и нужно выслушать версию водителя.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом водитель с кулаками вытолкал из маршрутки подростка.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: