Под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира за кипиш из-за сдачи: фото

Водитель маршрутки №825 Киев-Боярка избил пассажира, которые сделал ему замечание из-за того, что не получил сдачу.

Об этом сам пострадавший рассказал сообществу "Киев оперативный".

По словам мужчины, инцидент произошел еще 7 марта около 21:30, когда он возвращался с работы. Почему все время после избиения мужчина молчал, неизвестно.

"Хотел бы предупредить людей, чтобы были аккуратней в 825 (Киев-Боярка) маршрутке. Дело в том, что там меня побил водитель маршрута за то, что я поднял кипиш по поводу сдачи , которую не получил", - рассказал мужчина, опубликовав фото с последствиями избиения.

Он также рассказал, что сейчас находится в областной клинической больнице с "челюстно-лицевой" травмой.

"Состояние тяжелое", - отмечает пострадавший.

При этом он не уточняет, как и где происходила драка, реагировали ли на избиение другие пассажиры, а также – написал ли он заявление в полицию на водителя.

В свою очередь пользователи сети также не спешат верить мужчине на слово, отмечая, что ситуация странная и нужно выслушать версию водителя.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом водитель с кулаками вытолкал из маршрутки подростка.