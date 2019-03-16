Скандальная MARUV заявила про нежелание быть частью украинской "касты"

Украинская певица MARUV заявила, что не чувствует себя частью украинского шоу-бизнеса. По ее словам, ей довольно комфортно выступать за пределами Украины.

Об этом она сказала в интервью "ЙОД.MEDIA".

"Я чувствую себя человеком мира больше, а не певицей, принадлежащей к какой-то одной касте. Вот не люблю все эти границы, стереотипы, ярлыки, которые пытаются повесить то на одного, то на другого артиста, в зависимости от ситуации и инфоповода. Я очень комфортно чувствую себя, выступая за границей. Или, когда прихожу на тусовки или на премии, - как у нас, так и в любой другой стране", - отметила исполнительница.

При этом она раскритиковала звезд украинского шоу-бизнеса, которые всеми способами "пытаются где-то засветиться".

"За этой гонкой в рейтингах, обложках, упоминаниях в СМИ и сюжетах на ТВ ты забываешь о самой музыке, о ее предназначении. О том, чтобы получать удовольствие от своей работы. Я безразличная к этой бесполезной тягомотине. Она только нервы твои сожрет. А вот денег, удовольствия и признания не принесет. Я позволяю себе что угодно и не думаю о том, как отреагируют другие. В этом вся я", - добавила певица.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Израиле приостановили продажу билетов на международный песенный конкурс "Евровидение" из-за скандала со спекуляцией.