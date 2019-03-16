"Свинопад" на Банковой: эксклюзивное видео акции под стенами АП

В Киеве, в ходе акции протеста против коррупции в поставках военной техники для ВСУ, полицейских, которые охраняли Администрацию президента, забросали игрушечными свиньями.

Трансляцию с места событий вел фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Главной целью протеста организаторы назвали публичное обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно арестовать всех участников коррупционной схемы в "Укроборонпроме".

Также представители "Нацкорпуса" требовали ареста фигурантов дела о коррупции в оборонной отрасли, бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

В ходе акции под администрацией президента участники скандировали "Свинарчуков за решетку!".

Один из организаторов акции, глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил, что если "власть не прислушается", то в следующий раз "все будет намного интереснее".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в тот же день, 16 марта, в Полтаве во время визита президента Петра Порошенко между представителями "Нацкорпуса" и полицией произошел конфликт, в результате которого были задержаны более 10 человек.