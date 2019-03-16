Топ-чиновник Нацгвардии руководил кровавым разгоном Майдана: появились важные доказательства

В сети опубликовали доказательство того, что генерал Нацгвардии Владимир Гриняк руководил силовым разгоном активистов на Майдане.

В расследовании Слідство.Інфо говорится, что Гриняк был активным фигурантом событий и его часто видели среди силовиков в правительственном квартале.

На стопкадре из видео, которое сняли 18 февраля 2014 года возле Верховной Рады, видно, что Гриняк (на фото слева) стоит рядом с заместителем начальника киевской милиции Петром Федчуком и генералом Внутренних войск Николаем Миколенко. Примерно в этот момент силовики начали наступать.

Сам Гриняк заявил, что на фото он попал случайно, когда проходил мимо Верховной Рады.

"Я там жил и имел право ходить. Был ли я закрыт в клетке, вы хотите сказать? Я отношения к массовым мероприятиям никакого не имел", - сказал он.

В расследовании говорится, что генерала Гриняка замечали по меньшей мере в пяти различных местах в правительственном квартале рядом с силовиками.

На другом стопкадре мужчина, которого журналисты называют Гриняком, держит в руке предмет, похожий на оружие.

Журналисты также сообщили, что 18 февраля Гриняка назначили руководителем сводного отряда МВД. От самого утра до 16 часов станции телефонной связи фиксировали Гриняка в районе Институтской и прилегающих улиц.

"Среди более чем сотни телефонных соединений, примерно четверть - с тогдашним заместителем министра внутренних дел Виктором Ратушняком, который после Майдана сбежал из Украины. Остальные - в основном с коллегами по общественной безопасности МВД. Сам Гриняк не захотел объяснять, о чем разговаривал тогда с заместителем министра, коротко ответив: "о любви", - говорится в расследовании.

Как заявила адвокат Евгения Закревская, которая представляет потерпевших по делам Евромайдана, Гриняк был в числе лиц, которые осуществляли общее руководство, координацию "беркутовцев".

Сам генерал заявил, что во время Революции Достоинства помогал Майдану, в частности сообщал секретную информацию о планах силовиков и тогдашнего руководства МВД.

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