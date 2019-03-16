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В Днепре 2-летний ребенок живет с родителями в куче мусора: полиция показала фото

суббота, 16 марта 2019, 14:25

16 марта в Днепре патрульным полицейским сообщили о семейной паре, которая ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра, семья проживает на улице Исы Мунаєва.

"Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу. Дверь в жилище открыла женщина 1996-го года рождения, которая впустила полицейских в дом. В квартире патрульные увидели ужасную картину. Маленький ребенок 2-х лет одет в грязную одежду, повсюду разбросан мусор и старые грязные вещи. На стенах плесень и ужасный запах. Повсюду лежали окурки и бутылки от алкоголя", - говорится в сообщении.

В полиции посчитали, что такие условия жизни для ребенка могут быть опасными. На место прибыли работники ювенальной превенции Новокодацкого отделении полиции, которые должны выяснить обстоятельства этого происшествия.

Не исключено, что "горе-родителей" привлекут к ответственности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в центре Санкт-Петербурга в квартире на улице Захарьевской трое маленьких детей оказались запертыми вместе с телом умершей матери.

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