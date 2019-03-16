В Крыму "клоун" Путина заговорил о походе на Киев и Львов: видео

Скандальный российский депутат Владимир Жириновский в очередной раз позабавил соцсети своими неадекватными высказываниями.

На этот раз в оккупированном Крыму во время митинга он заявил, что полуостров был 25 лет в оккупации Украины.

"Вам было тяжело. Вы сожалели, что есть Москва - Россия и есть Киев и Крым. Вы выдержали? Наша задача, чтобы этого никогда не повторилось, чтобы Крым больше никто и никогда не блокировал. Чтобы можно было спокойно ехать до Львова из Симферополя. Этот час придет. У нас снова будет единое пространство. У нас будут единые вооруженные силы. Да здравствует Крым!" - сказал с трибуны одиозный политик.

В комментариях пользователи высмеяли заявление политика.

"Он дебил конечно, палит контору, но такой сценарий вероятен. особенно учитывая то что в Украине достаточно много желающих примкнуть к ним", "Месседжи шефа кидает часто", "Вот такой он - обычный фашизм", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированной Ялте к годовщине аннексии Крыма появились листовки, на которых написано "Я отзываю свою подпись с референдума".