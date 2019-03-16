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Оккупанты в Крыму устроили антиукраинский шабаш с "черными человечками": видео

суббота, 16 марта 2019, 09:30

В оккупированном Симферополе прошел концерт, во время которого так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов заявил, что Крым был аннексирован Украиной до 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пользователя Vitauskas в Twitter.

"Весеннее обострение у рашистов продолжает набирать обороты. На шабаше в Симферополе, под танец "черных человечков" и оды крысиному фюреру, Гоблин-Аксенов рассказал, что это, оказывается, Украина аннексировала Крым до 2014 года", - написал он.

Также он опубликовал видео "празднований" в оккупированном Симферополе.

В комментариях пользователи отмечают, что давно "не слышали такого бреда".

"Этот ужастик круче фильмов Спилберга. Россия это и есть ад", "Мрази конченые. Аксенов шлюшка копеечная", "Не смогла ничего приличного написать", "Я конечно дико извиняюсь, но это лютый кабздец !!! Эти рашисты поломались, несите новых !!!", - отмечают юзеры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российская поисковая система "Яндекс" назвала "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксенова украинским политиком.

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